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Популярный бесплатный сервис для видеозвонков начнёт показывать рекламу

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Сервис видеозвонков Zoom начал тестировать показ рекламы бесплатным пользователям. Рекламные объявления будут отображаться на странице браузера, которая показывается в конце разговора.

Пользователям Zoom начнут показывать рекламу
Фото: ReutersReuters

В Zoom сообщили, что рекламу начнут показывать бесплатным пользователям в «определённых странах». В каких именно, к сожалению, не сообщается. Пользователи будут видеть рекламу только в том случае, если они присоединятся к встрече, организованной другим пользователем, который не платит за приложение.

Стоит отдать Zoom должное — реклама не будет показываться во время самих звонков. Тем не менее это потенциально серьёзный сдвиг в концепции сервиса. До сих пор, пожалуй, самым большим ограничением для бесплатных пользователей Zoom было 40-минутное ограничение на продолжительность групповых звонков.

В Zoom отметили, что показ рекламы необходим им для поддержки инвестиций в сервисе.

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