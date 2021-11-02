Обнаружен самый экстремальный гелиевый сверхгигант

Астрономы из Австрии и Северной Ирландии обнаружили необычную гелиевую сверхгигантскую звезду. В настоящий момент объект, названный HD 144941, является самой экстремальной звездой этого класса. Результаты исследования опубликованы в виде препринта в репозитории arXiv.org.

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Экстремальные гелиевые звезды представляют собой очень редкий класс звезд с небольшой массой и дефицитом водорода. Они являются сверхгигантами. Предполагается, что они возникают при слиянии белых карликов с гелиевыми и углеродно-кислородными ядрами. HD 144941 находится на расстоянии около 5100 световых лет, имеет радиус около 3,8 радиуса Солнца. Уточняется, что он примерно в восемь раз массивнее Солнца. Период обращения вокруг своей оси составляет около 13,9 дня, а эффективная температура оценивается в 22 тысячи кельвинов.