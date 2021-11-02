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Обнаружен самый экстремальный гелиевый сверхгигант

Lenta.ru
1 час назад

Астрономы из Австрии и Северной Ирландии обнаружили необычную гелиевую сверхгигантскую звезду. В настоящий момент объект, названный HD 144941, является самой экстремальной звездой этого класса. Результаты исследования опубликованы в виде препринта в репозитории arXiv.org.

Обнаружен самый экстремальный гелиевый сверхгигант
Фото: Conner Baker / UnsplashConner Baker / Unsplash

Экстремальные гелиевые звезды представляют собой очень редкий класс звезд с небольшой массой и дефицитом водорода. Они являются сверхгигантами. Предполагается, что они возникают при слиянии белых карликов с гелиевыми и углеродно-кислородными ядрами. HD 144941 находится на расстоянии около 5100 световых лет, имеет радиус около 3,8 радиуса Солнца. Уточняется, что он примерно в восемь раз массивнее Солнца. Период обращения вокруг своей оси составляет около 13,9 дня, а эффективная температура оценивается в 22 тысячи кельвинов.

Более подробно о природе звезды удалось узнать с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) в Чили. Были проведены спектрополяриметрические наблюдения и спектральный анализ HD 144941. Оказалось, что эта звезда представляет собой очень редкий тип космических объектов, поскольку обладает сильным магнитным полем. Она является гелиевой, поскольку водород и элементы тяжелее гелия значительно истощены из-за звездного ветра. Кроме того, звезда уникальна тем, что почти весь атмосферный водород замещен гелием.

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