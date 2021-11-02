В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Yahoo прекратила работу своих сервисов в КНР

ТАССиещё 3
1 час назад

Американская компания Yahoo, владеющая одноименной поисковой системой, заявила о прекращении функционирования своих сервисов на территории Китая в связи с "усложняющейся правовой средой" в стране. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

Yahoo прекратила работу своих сервисов в КНР
Фото: ReutersReuters

"С учетом усложнения условий ведения бизнеса и правовой среды в Китае, комплекс услуг Yahoo перестанет быть доступным материковому Китаю с 1 ноября, - цитирует издание представителя компании. - Yahoo по-прежнему привержена защите прав наших пользователей и свободному и открытому интернету. Мы благодарим наших пользователей за их поддержку".

Как поясняет газета, уход Yahoo из Китая является по большей части символическим шагом, поскольку компания начала закрывать в стране свои основные сервисы, в частности электронную почту и новостной ресурс, еще в 2013 году.

Наука и техника,Yahoo,Wall Street Journal,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители