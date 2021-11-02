Yahoo прекратила работу своих сервисов в КНР

Американская компания Yahoo , владеющая одноименной поисковой системой, заявила о прекращении функционирования своих сервисов на территории Китая в связи с "усложняющейся правовой средой" в стране. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal .

"С учетом усложнения условий ведения бизнеса и правовой среды в Китае, комплекс услуг Yahoo перестанет быть доступным материковому Китаю с 1 ноября, - цитирует издание представителя компании. - Yahoo по-прежнему привержена защите прав наших пользователей и свободному и открытому интернету. Мы благодарим наших пользователей за их поддержку".

Как поясняет газета, уход Yahoo из Китая является по большей части символическим шагом, поскольку компания начала закрывать в стране свои основные сервисы, в частности электронную почту и новостной ресурс, еще в 2013 году.