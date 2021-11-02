Ученые выявили новое опасное последствие COVID-19

Болеющие коронавирусом пациенты, помимо стандартной высокой температуры, кашля и слабости, часто жалуются на снижение слуха. Учёные из Университета Массачусетса провели исследование и выяснили, что вирус действительно влияет на слух.

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Об этом пишет Life.ru.

В рамках соответствующего исследования выяснилось, что на клетках тканей внутреннего уха есть рецепторы ACE2, посредством которых частица SARS-CoV-2 проникает внутрь организма.

Данные рецепторы содержатся также в кишечнике, лёгких и во всех кровеносных сосудах — это является причиной того, что коронавирус «вездесущ и многолик», говорится в тексте.

Исследователи полагают, что в основном вирус проникает в ухо по евстахиевой трубе, которая соединяет ухо с носоглоткой, или по артерии. Не исключено занесение инфекции и в само ухо.

Сегодня специалисты предлагают принимать во внимание жалобы на слух у пациентов при диагностике коронавируса. Также они рекомендуют заняться работой по поиску способа лечения данной проблемы.