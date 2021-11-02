iPhone начнут реагировать на ДТП

Смартфоны Apple начнут реагировать на дорожно-транспортные происшествия и автоматически вызывать экстренные службы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Журналисты издания получили доступ к внутреннему исследованию Apple и выяснили планы компании на будущее. В корпорации тестируют функцию обнаружения ДТП на iPhone и Apple Watch. Судя по всему, смартфон и умные часы будут собирать данные со встроенных датчиков и определять, что владелец устройства попал в дорожно-транспортное происшествие. Основными маркерами ДТП оказываются высокая скорость, сильный удар и падение.

В случае, если гаджет заподозрит факт ДТП, устройство уведомит об этом пользователя, запустит обратный отсчет и, если владелец аппарата не отреагирует, вызовет экстренные службы. Благодаря появившейся функции iPhone или Apple Watch автоматически передадут полиции, спасательным службам и медикам данные о месте, где произошел инцидент, и информацию о пользователе. Опция может появиться в девайсах Apple в 2022 году.

Apple тестировала данную функцию в 2020 году, собирая обезличенные данные пользователей. С помощью встроенных сенсоров и алгоритмов девайсы бренда определили 10 миллионов возможных случаев ДТП, из которых 50 тысяч включали в себя звонки в экстренные службы по номеру 911.