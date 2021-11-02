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В Минздраве раскритиковали лечение COVID-19 антибиотиками

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками. Об этом сообщает газета "Известия".

В Минздраве раскритиковали лечение COVID-19 антибиотиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что бактериологи заметили тенденцию, что чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше они были чувствительны. В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее. Чуланов подчеркнул, что нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию.

"Слово "пневмония" зачастую заставляет ряд врачей на амбулаторном этапе назначать антибиотики, а это абсолютно бессмысленно. Их использование оправдано, если заболевание обусловлено бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе, чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется ИВЛ. Но "вирусная пневмония", или "пневмонит", — это не повод назначать антибиотики", — рассказал Чуланов.

Ранее врач Александр Мясников предположил, что в России повысилась смертность из-за того, что граждане злоупотребляют различными препаратами.

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