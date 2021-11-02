В Минздраве раскритиковали лечение COVID-19 антибиотиками

"Слово "пневмония" зачастую заставляет ряд врачей на амбулаторном этапе назначать антибиотики, а это абсолютно бессмысленно. Их использование оправдано, если заболевание обусловлено бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе, чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется ИВЛ. Но "вирусная пневмония", или "пневмонит", — это не повод назначать антибиотики", — рассказал Чуланов.