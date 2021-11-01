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На картах Google нашли «черную дыру»

Вероника Полынина
51 минуту назад

Пользователь Reddit обнаружил «черную дыру» на картах Google, другие пользователи не смогли объяснить, что это было.

На картах Google нашли «черную дыру»
Фото: СОЦСЕТИСОЦСЕТИ

Как пишет Business Insider, пользователь нашел на картах Google «черную дыру», которая расположилась посреди океана.

Изображение выглядит как черный треугольник с закругленными концами.

Сначала пользователи предположили, что на этом месте располагается секретная военная база, которую специально «размыли» на картах, чтобы не афишировать ее местоположение.

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Пользователи признали, что объект не похож на остров, потому что «для естественного образования не имеет смысла быть таким черным». При этом многие пытались объяснить, почему неизвестный объект посреди океана может быть таким темным.

«Возможно, это подземный вулкан, если это не дыра. Скорее всего, это вулканическая порода», - написал пользователь с ником The_Professor64.

Другие предположили, что на снимке – зловещий остров из сериала «Остатья в живых» или же вход в «полую Землю» в соответствии с «Гипотезой полой Земли».

В конце концов, загадку разрешил редактор Reddit SatisfactionAny20, который объявил, что на снимке изображен атолл Восток. Он расположен к северо-востоку от Новой Зеландии и принадлежит Республике Кирибати, островному государству в центральной части Тихого океана, которое включает 33 коралловых атолла и острова.

«То, что вам кажется черным, на самом деле темно-зеленое, это очень густой лес, состоящий из деревьев пизонии», - объяснил он.

Наука и техника,Google,
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