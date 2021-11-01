Создан ноутбук с двумя экранами

Компания Lenovo работает над ноутбуком с двумя дисплеями. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).

Фото: @evleaks @evleaks

По информации автора, новый девайс получит название ThinkBook Plus. Модель будет иметь основной 17-дюймовый дисплей, а также дополнительный. Второй экран будет встроен в пространство справа от клавиатуры. Судя по всему, дисплей будет поддерживать сенсорный ввод.

Специалист представил изображениями созданного Lenovo портативного компьютера, однако не стал раскрывать точных характеристик устройства. Бласс полагает, что второй экран будет предназначен для вывода дополнительной информации. Также дисплей можно будет использовать для работы с изображениями и рисования — данный элемент конструкции получит поддержку стилуса.

Эван Бласс не стал сообщать и о сроках выхода устройства. Предполагается, что компьютер могут представить в начале 2022 года на выставке CES.

В линейке компьютеров Lenovo присутствует предназначенной для работы с графикой ноутбук ThinkBook Plus, который также имеет второй дисплей. Однако дополнительный экран диагональю 10,8 дюймов расположен на внешней стороне девайса.