WhatsApp прекратил поддерживать часть устройств

Мессенджер WhatsApp обновил список поддерживаемых устройств. Согласно информации, размещенной на сайте компании, с 1 ноября приложение перестало функционировать на Android с операционной системой ниже 4.1 и iPhonе с IOS старее 10.
Еще в WhatsApp отметили, что приложением не смогут воспользоваться владельцы Android-планшетов, работающие только на Wi-Fi, а на устройствах с активной SIM-картой будет действовать ограниченная поддержка. Кроме того, пользователям планшетов необходимо иметь тарифный план с мобильным интернетом, чтобы получать сообщения при нахождении вне зоны действия беспроводной сети.
О планах отключить WhatsApp на старых моделях телефонов ранее сообщало британское издание Metro. В материале говорилось, что приложение прекратит работу на 43 устройствах. При этом отмечалось, что WhatsApp не обязательно вообще перестанет функционировать на устаревших моделях телефонов, но загружать обновления на них владельцы уже точно не смогут.