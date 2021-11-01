WhatsApp прекратил поддерживать часть устройств

Мессенджер WhatsApp обновил список поддерживаемых устройств. Согласно информации, размещенной на сайте компании, с 1 ноября приложение перестало функционировать на Android с операционной системой ниже 4.1 и iPhonе с IOS старее 10.

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Еще в WhatsApp отметили, что приложением не смогут воспользоваться владельцы Android-планшетов, работающие только на Wi-Fi, а на устройствах с активной SIM-картой будет действовать ограниченная поддержка. Кроме того, пользователям планшетов необходимо иметь тарифный план с мобильным интернетом, чтобы получать сообщения при нахождении вне зоны действия беспроводной сети.