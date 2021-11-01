Названы основные причины первого массового вымирания

Международная команда ученых провела подробное исследование причин ордовикско-силурийского вымирания, которое произошло около 445 млн. лет назад и стерло с лица Земли 85% видов животных. По мнению исследователей, уменьшение содержания кислорода в Мировом океане стало не единственной причиной этого события, также свой вклад внесло и снижение температуры. Статья опубликована в журнале Nature Geoscience.

Фото: Kevin Walsh / Flickr Kevin Walsh / Flickr

Вымирание динозавров не было единственным в своем роде событием. За всю историю жизни на Земле случилось пять массовых вымираний, во время которых исчезали, по крайней мере, три четверти всех существовавших видов. Поиск причин массовых вымираний на Земле очень интересует ученых, так как понимание условий окружающей среды, которые привели к вымиранию видов в прошлом, потенциально может помочь предотвратить эти события в будущем.

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Команда ученых из Америки, Канады, Франции, и Китая исследовала Ордовикско-силурийское вымирание (~ 445 млн. лет назад). Оно было первым и наиболее крупным из пяти массовых вымираний. Тогда вымерло около 85% видов животных, в том числе множество моллюсков и губок. Также полностью исчезли трилобиты и морские лилии. В отличие от быстрого вымирания динозавров, вымирание в ордовике заняло 1,5 – 2 млн. лет. Основной вопрос заключался в том, послужило ли причиной падение содержания кислорода в морской воде или же существовали другие факторы.

Авторы объединили геохимические исследования с численным и компьютерным моделированием. Ученые измерили концентрацию йода в карбонатных породах того периода. Это позволило сделать выводы об уровнях кислорода на разной глубине океана. Полученные данные не предоставили никаких доказательств нехватки кислорода в верхних слоях океана. Таким образом, за массовое вымирание, вероятно, было ответственно похолодание климата в позднем ордовике. Однако все же существуют некоторые свидетельства уменьшения концентрации кислорода в глубинах океана, которые не может объяснить классическая модель.

«Логично было бы ожидать увеличения содержания кислорода в верхних слоях океана в ответ на похолодание, так как атмосферный кислород лучше растворяется в холодной воде, — говорит ведущий автор исследования Александр Поль, сотрудник Калифорнийского университета в Риверсайде. — Однако мы наблюдали снижение концентрации кислорода в нижних слоях океана, что обычно в истории Земли было связано с глобальным потеплением».