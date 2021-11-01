Ученые предложили заново заморозить Арктику

Климатологи из Кембриджского центра климатического восстановления предложили бороться с изменениями климата не только с помощью сокращения выбросов углекислого газа, но и путем восстановления тающих ледниковых покровов Арктики. Об этом сообщает Metro.

В частности, исследовательская группа во главе с сэром Дэвидом Кингом предлагает метод, который он называет «осветлением морских облаков». В соответствии с разработкой группы с помощью специальных распылителей капли соленой воды под высоким давлением будут выпущены прямо в воздух. Распылители предполагается установить на моторных лодках, которые подплывут к берегам арктического ледника. Когда они испаряются, оставшиеся кристаллы соли поднимаются вверх под действием естественных конвекционных потоков и помогают образовывать облака над головой, отражая солнечный свет ото льда и позволяя ему образовывать более толстый слой защиты в летние месяцы.

Тем не менее, Кинг добавляет, что это не значит, что можно отказываться от традиционных методов борьбы с изменениями климата, так как еще не до конца изучены все возможные риски от применения подобных технологий, а воплощение проекта в жизнь займет минимум 4-5 лет.