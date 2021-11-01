Последствия мощной вспышки на Солнце сняли на видео с борта Международной космической станции (МКС). Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке (Thomas Pesquet) зафиксировал на камеру полярное сияние, вызванное солнечной активностью. Видео размещено в Twitter-аккаунте Песке.