На Земле началась магнитная буря из-за вспышки на Солнце

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до середины понедельника. Ожидаются проблемы с техникой и связью, однако здоровье человека вне опасности.

В магнитосфере Земли днем воскресенья началась магнитная буря. Ожидается, что она продлится до середины дня 1 ноября. Эту бурю вызвала мощная вспышка на Солнце класса Х, которая произошла 28 октября.

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В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук предупредили, что такие явления могут вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем. Кроме того, есть риск сноса космического аппарата с орбиты, так как он накапливает поверхностный заряд. Возможны также проблемы со спутниковой навигацией, радионавигацией, также может прерваться высокочастотная радиосвязь.

В ближайшие дни на территории России ожидаются полярные сияния — причем на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы, пишет РИА «Новости».

От потока ионизированных частиц, который идет от солнечной короны, — солнечного ветра — Землю защищает магнитное поле. Потоки солнечного ветра действуют на геомагнитное поле Земли. С освещенной стороны оно сжимается, с ночной образует «хвост». Если солнечная активность увеличивается, то есть происходят вспышки, то резко нарастают деформации геомагнитного поля, что вызывает магнитные бури.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Уровни мощности есть и у магнитных бурь: от G1 до G5. 30 и 31 октября прогнозировались бури на уровне G1 и G2, то есть слабые и средние. Такие бури могут привести к незначительным сбоям в работе энергосистем.

Специалисты Калифорнийского университета ранее выяснили, что сильные магнитные бури могут вызывать сбои в работе мирового интернета в течение нескольких месяцев. Дело в том, что Солнце извергает много намагниченных частиц, которые могут нарушить работу магнитного поля Земли и повредить линии электропередач.

Что касается влияния магнитных бурь на людей, специалисты считают, что недомогание могут почувствовать только те, кто страдает психосоматическими расстройствами.

«Обычно люди эмоционально реагируют на такие новости, и влияние магнитных бурь на здоровье — это следствие психосоматики. Сами же изменения в атмосфере не влияют на организм настолько, чтобы вызвать повышение или понижение артериального давления», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» глава Центра формирования здорового образа жизни, врач-терапевт Ирина Добрецова.

Специалист рекомендовала россиянам трижды в день измерять давление. «При этом, если имеется видимое изменение, не стоит сразу бежать и пить таблетки — это может привести к ортостатическому коллапсу, при котором развивается головокружение и обморок», — сказала Добрецова. По ее словам, следует принять препараты на основе трав. Например, настойку пустырника.

Однако доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев утверждал, что магнитные бури влияют на центральную нервную и кровеносную системы человека.

С ним не согласился врач и телеведущий Александр Мясников.

«Связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Но хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури — это непрофессионально», — сказал он в комментарии Ura.ru.