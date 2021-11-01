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Рентгеновские лучи помогли найти самую отдаленную экзопланету на сегодняшний день

Реальный мир космоса
1 час назад

Охота на экзопланеты выходит за пределы Млечного Пути. Астрономы, использующие рентгеновскую обсерваторию НАСА Чандра, обнаружили, что может быть первым признаком существования планеты в другой галактике. Команда заметила провалы в рентгеновской яркости, которые указывают на то, что планета проходит перед звездой в галактике Мессье 51 (также известной как M51) на расстоянии 28 миллионов световых лет от нас.

Астрономы впервые заметили планету в другой галактике
Фото: Реальный мир космосаРеальный мир космоса

Для контекста, все кандидаты в экзопланеты в Млечном Пути находятся на расстоянии не более 3000 световых лет от Земли — эта планета легко установила бы рекорд расстояния, если бы это подтвердилось.

Считается, что сама планета размером с Сатурн, но вращается вокруг своих хозяев (звезды, в 20 раз превышающей массу Солнца, а также черной дыры или нейтронной звезды) на вдвое большем расстоянии.

Как вы могли догадаться, сложность заключается в проверке этих данных. Большая орбита планеты может исключить следующий транзит примерно на 70 лет, и не будет ясно, когда именно астрономам удастся взглянуть на нее.

Однако если когда-нибудь будет получено подтверждение, открытие будет очень значительным. Хотя не так много сомнений в том, что планеты существуют в других галактиках, но было бы полезно получить доказательства их существования. Это также могло бы значительно расширить рамки будущих планетных поисков, включив в них галактические окрестности, а не только близлежащие звезды.

Наука и техника,NASA,
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