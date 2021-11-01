Астрономы впервые заметили планету в другой галактике

Охота на экзопланеты выходит за пределы Млечного Пути. Астрономы, использующие рентгеновскую обсерваторию НАСА Чандра, обнаружили, что может быть первым признаком существования планеты в другой галактике. Команда заметила провалы в рентгеновской яркости, которые указывают на то, что планета проходит перед звездой в галактике Мессье 51 (также известной как M51) на расстоянии 28 миллионов световых лет от нас.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

Для контекста, все кандидаты в экзопланеты в Млечном Пути находятся на расстоянии не более 3000 световых лет от Земли — эта планета легко установила бы рекорд расстояния, если бы это подтвердилось.

Считается, что сама планета размером с Сатурн, но вращается вокруг своих хозяев (звезды, в 20 раз превышающей массу Солнца, а также черной дыры или нейтронной звезды) на вдвое большем расстоянии.

Как вы могли догадаться, сложность заключается в проверке этих данных. Большая орбита планеты может исключить следующий транзит примерно на 70 лет, и не будет ясно, когда именно астрономам удастся взглянуть на нее.