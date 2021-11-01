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В Минздраве объяснили, от чего зависит результат ПЦР-теста

Елена Прошина
21 минуту назад

ПЦР-тест даст более точный результат, если врач возьмет у пациента мазок с первого по пятый день заболевания. В эти дни концентрация COVID-19 настолько высока, что пациенту не нужны никакие дополнительные приготовления. Об этом рассказал Сергей Токарев, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО и доктор медицинских наук, пишет URA.RU.

В Минздраве объяснили, от чего зависит результат ПЦР-теста
Фото: РамблерРамблер

По его словам, вирус с соблюдением всех методик забора биоматериала легко обнаружить, когда инфекция находится в активной фазе и его выделение на слизистых достаточно высокое.

Токарев отметил, что иногда люди бывают сверхраспространителями вируса. В таком случае ПЦР-тест всегда даст положительный результат. Есть и обратные примеры, когда пациент уже лежит на аппарате ИВЛ, но ПЦР-тест не фиксирует у него заражение COVID-19.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в плане регламентирования коронавирусных ограничений и ответственности за их нарушение российское законодательство остается очень либеральным. Он отметил, что в РФ вакцинация обязательна только для определенной категории граждан, за отказ от прививки не предусмотрены административная или уголовная ответственность. В некоторых других странах, подчеркнул Медведев, дела обстоят иначе.

Наука и техника,Сергей Токарев,Дмитрий Медведев,Минздрав РФ,РИА Ura.ru,
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