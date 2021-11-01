В Минздраве объяснили, от чего зависит результат ПЦР-теста

ПЦР-тест даст более точный результат, если врач возьмет у пациента мазок с первого по пятый день заболевания. В эти дни концентрация COVID-19 настолько высока, что пациенту не нужны никакие дополнительные приготовления. Об этом рассказал Сергей Токарев, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО и доктор медицинских наук, пишет URA.RU.

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По его словам, вирус с соблюдением всех методик забора биоматериала легко обнаружить, когда инфекция находится в активной фазе и его выделение на слизистых достаточно высокое.

Токарев отметил, что иногда люди бывают сверхраспространителями вируса. В таком случае ПЦР-тест всегда даст положительный результат. Есть и обратные примеры, когда пациент уже лежит на аппарате ИВЛ, но ПЦР-тест не фиксирует у него заражение COVID-19.