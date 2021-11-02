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Apple резко сократила производство планшетов

Lenta.ruиещё 8
59 минут назад

Apple отреагировала на дефицит чипов сокращением производства iPad. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Apple резко сократила производство планшетов
Фото: Taras Shypka / UnsplashTaras Shypka / Unsplash

В американской компании резко сократили объемы производства планшетов и направили ресурсы подрядчиков на выпуск iPhone 13. Об этом журналистам сообщили несколько источников. Производство iPad было сокращено на 50 процентов за последние два месяца. Также в компании решили пожертвовать выпуском старых моделей iPhone в пользу новых флагманов.

По словам инсайдеров, в Apple решили поступить таким образом, так как в компании прогнозируют повышенный спрос на смартфоны на фоне ослабления коронавирусных ограничений по всему миру. Перенаправление ресурсов на сборку iPhone стало возможным благодаря тому, что смартфоны и планшеты Apple имеют ряд общих компонентов.

Журналисты напомнили, что американский IT-гигант не в первый раз жертвует iPad в пользу iPhone. В 2020 году в компании также перераспределили ресурсы партнеров в сторону смартфонов, чтобы влияние пандемии COVID-19 на девайсы серии iPhone 12 оказалось минимальным.

В конце октября инвестиционные банки JPMorgan и Needham предсказали дефицит iPhone из-за глобальной нехватки чипов. По словам аналитиков, время ожидания новых моделей айфонов является одним из самых продолжительных за последние годы.

Наука и техника,Apple,
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