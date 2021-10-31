Названы последствия заражения дельта-штаммом коронавируса

Постковидный синдром при дельта-штамме нередко выражается в изменении голоса, утверждает заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает ТАСС.

Также все чаще после дельта-штамма наблюдается повышенная утомляемость, снижение когнитивных функций, воспаление носоглотки, нарушения слуха и памяти, снижение когнитивных функций, желудочно-кишечные расстройства, поражения легких и сердца, а также повышение восприимчивости к другим инфекциям, утверждает Руженцова.

Она добавила, что, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома. При этом он может развиться даже при перенесения болезни в легкой форме.