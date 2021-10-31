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Названы последствия заражения дельта-штаммом коронавируса

Ювелина Бернст
1 минуту назад

Постковидный синдром при дельта-штамме нередко выражается в изменении голоса, утверждает заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает ТАСС.

Названы последствия заражения дельта-штаммом коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также все чаще после дельта-штамма наблюдается повышенная утомляемость, снижение когнитивных функций, воспаление носоглотки, нарушения слуха и памяти, снижение когнитивных функций, желудочно-кишечные расстройства, поражения легких и сердца, а также повышение восприимчивости к другим инфекциям, утверждает Руженцова.

Она добавила, что, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома. При этом он может развиться даже при перенесения болезни в легкой форме.

Тем временем ученые из американского агентства СDС провели исследование и установили, что штамм дельта не вызывает более тяжелое течение коронавируса.

Наука и техника,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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