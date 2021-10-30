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Европа решила ограничить влияние Apple, Google и других техногигантов

Ferra.ru
38 минут назад

Страны Евросоюза намерены принять общие правила, чтобы ограничить влияние таких технологических гигантов, как Amazon, Apple, Alphabet (Google) и Facebook.

Европа решила ограничить влияние Apple и Google
Фото: ReutersReuters

Европейцы готовятся к принятию закона Digital Markets Act (DMA). Он содержит список того, что могут и чего не могут делать технологические компании, контролирующие данные. Кроме того, закон требует от техногигантов делать больше для борьбы с незаконным контентом на своих онлайн-платформах. Нарушения могут повлечь за собой крупные штрафы.

Страны ЕС уже согласовали большинство ключевых моментов закона. Им осталось обсудить последний вопрос: кто именно будет регулировать очень большие онлайн-платформы. По существующим правилам Ирландия регулирует деятельность Facebook, Google и Apple, поскольку на территории страны находятся европейские штаб-квартиры компаний. Тем не менее, это устраивает не всех. Странам Европы нужно прийти к компромиссному решению.

Наука и техника,Amazon,Google,Apple,ЕС,
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