Эксперты сделали мрачный прогноз по ситуации с COVID-19

Эксперты призвали не ждать ничего хорошего по поводу ситуации с коронавирусом, передает «Московский комсомолец».
Микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина на вопрос журналистов, есть ли шансы, что все кончится в 2022 году, ответила: «Увы, ничего хорошего ждать не приходится». По ее словам, надежды на развитие коллективного иммунитета в результате естественного распространения вируса не оправдались.
Независимый демограф Алексей Ракша спрогнозировал рост избыточной смертности в ноябре – до 120-140 тысяч.
Врач-кардиолог Алексей Федоров назвал четвертую волну COVID-19 в стране «провинциальной», так как нынешний рекордный прирост заболеваемости и смертности идет за счет не Москвы и Санкт-Петербурга, а «остальной России». При этом он полагает, что это будет последняя мощная волна в столице.
Виктория Доронина считает, что ситуация может дальше развиваться по двум сценариям: оптимистическому и пессимистическому. Оптимистический - появится «добрый SARS-2», который будет распространятся быстрее уже имеющихся и вытеснит их. Доронина призналась, что создание после болезни многолетнего устойчивого иммунитета находится за пределами ее оптимизма. Пессимистический сценарий: SARS-2 продолжит эволюционировать в сторону быстроты распространения и увеличения тяжести заболевания.
Из-за COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ряд региональных властей увеличили этот период.