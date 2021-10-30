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Российские эксперты сделали мрачный прогноз по ситуации с COVID-19

Ювелина Бернст
18 минут назад

Эксперты призвали не ждать ничего хорошего по поводу ситуации с коронавирусом, передает «Московский комсомолец».

Эксперты сделали мрачный прогноз по ситуации с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина на вопрос журналистов, есть ли шансы, что все кончится в 2022 году, ответила: «Увы, ничего хорошего ждать не приходится». По ее словам, надежды на развитие коллективного иммунитета в результате естественного распространения вируса не оправдались.

Врач рассказал о новом тяжелом последствии от COVID-19

Независимый демограф Алексей Ракша спрогнозировал рост избыточной смертности в ноябре – до 120-140 тысяч.

Врач-кардиолог Алексей Федоров назвал четвертую волну COVID-19 в стране «провинциальной», так как нынешний рекордный прирост заболеваемости и смертности идет за счет не Москвы и Санкт-Петербурга, а «остальной России». При этом он полагает, что это будет последняя мощная волна в столице.

Виктория Доронина считает, что ситуация может дальше развиваться по двум сценариям: оптимистическому и пессимистическому. Оптимистический - появится «добрый SARS-2», который будет распространятся быстрее уже имеющихся и вытеснит их. Доронина призналась, что создание после болезни многолетнего устойчивого иммунитета находится за пределами ее оптимизма. Пессимистический сценарий: SARS-2 продолжит эволюционировать в сторону быстроты распространения и увеличения тяжести заболевания.

Из-за COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ряд региональных властей увеличили этот период.

Наука и техника,Алексей Федоров,Московский комсомолец,
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