Эксперты сделали мрачный прогноз по ситуации с COVID-19

Эксперты призвали не ждать ничего хорошего по поводу ситуации с коронавирусом, передает «Московский комсомолец».

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Микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина на вопрос журналистов, есть ли шансы, что все кончится в 2022 году, ответила: «Увы, ничего хорошего ждать не приходится». По ее словам, надежды на развитие коллективного иммунитета в результате естественного распространения вируса не оправдались.

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Виктория Доронина считает, что ситуация может дальше развиваться по двум сценариям: оптимистическому и пессимистическому. Оптимистический - появится «добрый SARS-2», который будет распространятся быстрее уже имеющихся и вытеснит их. Доронина призналась, что создание после болезни многолетнего устойчивого иммунитета находится за пределами ее оптимизма. Пессимистический сценарий: SARS-2 продолжит эволюционировать в сторону быстроты распространения и увеличения тяжести заболевания.