В России разработали способ борьбы с поддельными QR-кодами

Российские разработчики создали невозможный для копирования QR-код с двухфакторной системой проверки. Его нельзя распознать специальными программами и распечатать на обычном принтере, что послужит защитой от подделок. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Как НТИ пояснили изданию, обычные QR-коды можно распечатать на принтере тысячью экземплярами, а специальные программы могут сделать их электронные копии. Это усложняет борьбу с поддельными QR-кодами на посещение общественных мест. Разработчики надеются, что их технология поможет сократить случаи мошенничества.

Они создали двухфакторную систему проверки QR-кода. Сам код теперь состоит из двух частей — обычного QR-кода и внутренней голографической матрицы, которую фактически невозможно размножить или скопировать. Распечатать такой код можно только с помощью специального принтера.

Создателем этой системы стала команда Pro Control из Новосибирска. В этом году она оказалась в топе акселератора интенсива «Архипелаг 2121».