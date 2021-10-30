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Гинцбург объяснил, почему даже привитые от коронавируса могут заболеть

RT на русскомиещё 7
35 минут назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать.

Гинцбург назвал причину заболеваемости привитых людей
Фото: ТАССТАСС

«Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Он пояснил, что обычно через 6-8 месяцев начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти.

При этом эти клетки начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после инфицирования, что уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.

Ранее Гинцбург заявил, что иммунизация вакциной «Спутник V», а затем ревакцинация назальным препаратом, скорее всего, обеспечат максимальную защиту от COVID-19.

Наука и техника,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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