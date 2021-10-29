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Климатологи предрекли миру невыносимую жару

Елена Прошина
52 минуты назад

Глобальное потепление в скором времени сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом сообщил Phys.org.

Климатологи предрекли миру невыносимую жару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Крайне некомфортные температуры уже можно испытать в Долине смерти в США, на Ближнем Востоке, в Сахаре. Если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты, считают климатологи.

На сегодняшний день самым жарким местом в мире считается Долина Смерти.

«Если вы посмотрите на среднюю температуру в ней за летний месяц, то за последние 20 лет стало намного теплее, чем было раньше», — сказала представитель национального парка Долины Смерти Эбби Винс.

Уже второй год подряд в данной местности фиксируют 54,4 градуса тепла по Цельсию. Кроме того, согласно информации климатического агентства США NOAA, июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений.

В материале также привели данные доклада ООН, подготовленного для климатического саммита COP26. Согласно им, если в мире станет теплее еще на два градуса по Цельсию, четверть населения планеты будет сталкиваться с экстремальными тепловыми волнами, по крайней мере, раз в пять лет.

Наука и техника,ООН,
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