В ввозе регенерированного урана из Франции в России нашли неочевидные плюсы

Доцент химического факультета МГУ и кандидат наук Владимир Петров назвал положительные стороны ввоза регенерированного урана в Россию из Франции. По его словам, в России это сырье будут использовать для заправки изготовления реакторного топлива, которое сможет обеспечить электроснабжением несколько городов-миллионников.
«Другое дело, что мало кто в мире умеет обращаться с ним так, чтобы это было и безопасно, и экономически эффективно. В России такие технологии есть, они освоены в промышленном масштабе и успешно применяются. Достаточно сказать, что все реакторы типа РБМК, которые эксплуатируются сейчас в России, питаются топливом, изготовленным из регенерированного урана», — заявил Владимир Петров.
Сегодня в порту Дюнкерка десять активистов Greenpeace протестовали против отправки урана в Россию. Как отмечает Петров, ввоз подобных материалов не превратит страну в ядерные свалки. Потому что регенерированный уран — это сырье, которое не сгорело в реакторе и его можно использовать повторно.
«Не секрет, что природный уран — это радиоактивный элемент. Понятно, что и регенерированный уран также является радиоактивным, так как у урана просто нет стабильных изотопов. Но надо понимать, что регенерированный уран ни в коем случае не является отходом. Это действительно ценное сырье», — отметил Владимир Петров.