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Кандидат наук назвал плюсы от ввоза уранового сырья в Россию

Ura.Ru
1 час назад

Доцент химического факультета МГУ и кандидат наук Владимир Петров назвал положительные стороны ввоза регенерированного урана в Россию из Франции. По его словам, в России это сырье будут использовать для заправки изготовления реакторного топлива, которое сможет обеспечить электроснабжением несколько городов-миллионников.

В ввозе регенерированного урана из Франции в России нашли неочевидные плюсы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Другое дело, что мало кто в мире умеет обращаться с ним так, чтобы это было и безопасно, и экономически эффективно. В России такие технологии есть, они освоены в промышленном масштабе и успешно применяются. Достаточно сказать, что все реакторы типа РБМК, которые эксплуатируются сейчас в России, питаются топливом, изготовленным из регенерированного урана», — заявил Владимир Петров.

Сегодня в порту Дюнкерка десять активистов Greenpeace протестовали против отправки урана в Россию. Как отмечает Петров, ввоз подобных материалов не превратит страну в ядерные свалки. Потому что регенерированный уран — это сырье, которое не сгорело в реакторе и его можно использовать повторно.

«Не секрет, что природный уран — это радиоактивный элемент. Понятно, что и регенерированный уран также является радиоактивным, так как у урана просто нет стабильных изотопов. Но надо понимать, что регенерированный уран ни в коем случае не является отходом. Это действительно ценное сырье», — отметил Владимир Петров.

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Наука и техника,Владимир Петров,МГУ,
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