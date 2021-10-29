В ввозе регенерированного урана из Франции в России нашли неочевидные плюсы

«Другое дело, что мало кто в мире умеет обращаться с ним так, чтобы это было и безопасно, и экономически эффективно. В России такие технологии есть, они освоены в промышленном масштабе и успешно применяются. Достаточно сказать, что все реакторы типа РБМК, которые эксплуатируются сейчас в России, питаются топливом, изготовленным из регенерированного урана», — заявил Владимир Петров.