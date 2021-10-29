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Сильнейшие магнитные бури: ученые предрекли солнечный удар по Земле

Елена Прошина
1 час назад

После 30 октября начнутся сильнейшие магнитные бури из-за облака магнитной плазмы, которая движется к Земле после возросшей солнечной активности. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), пишет РИА Новости.

На Землю надвигаются сильнейшие магнитные бури
Фото: ТАССТАСС

«По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», - сказано в сообщении.

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Предполагается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, выброшенной Солнцем, случится примерно в 10.00 (мск) 30 октября. Скорость облака составляет порядка 800 километров секунду, и его удар по Земле должен активировать крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.

14 вспышек на Солнце: ученые испугались мощной бури

В лаборатории также отметили, что за прошлые сутки на Солнце было зарегистрировано 14 вспышек, среди которых две сильные класса M и одна вспышка максимального класса X.

Уточняется, что практически все события произошли на одном участке Солнца, а мощные выбросы магнитных полей сопровождались образованием порядка 30 солнечных пятен. По оценкам ученых, вчерашний всплеск солнечной активности был одним из крупнейших, а возможно, самым крупным за последние годы.

«Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в 10 раз более мощные. Вместе с тем, Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, не способно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что… с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», - подчеркнули в лаборатории.

Ученые утверждают, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты, поэтому «солнечный удар будет нанесен с максимальной силой».

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