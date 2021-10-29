На Землю надвигаются сильнейшие магнитные бури

После 30 октября начнутся сильнейшие магнитные бури из-за облака магнитной плазмы, которая движется к Земле после возросшей солнечной активности. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), пишет РИА Новости.
«По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», - сказано в сообщении.
Предполагается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, выброшенной Солнцем, случится примерно в 10.00 (мск) 30 октября. Скорость облака составляет порядка 800 километров секунду, и его удар по Земле должен активировать крупные магнитные бури планетарного масштаба. Облако накроет Землю примерно на двое суток.
В лаборатории также отметили, что за прошлые сутки на Солнце было зарегистрировано 14 вспышек, среди которых две сильные класса M и одна вспышка максимального класса X.
Уточняется, что практически все события произошли на одном участке Солнца, а мощные выбросы магнитных полей сопровождались образованием порядка 30 солнечных пятен. По оценкам ученых, вчерашний всплеск солнечной активности был одним из крупнейших, а возможно, самым крупным за последние годы.
«Самая крупная вспышка вчерашнего дня классифицирована как X1.0, то есть относится к нижней границе класса X. Экстремально сильными считаются вспышки, начиная с балла X10, то есть в 10 раз более мощные. Вместе с тем, Солнце сейчас находится вблизи нижней точки солнечного цикла и производить экстремально большие вспышки, в принципе, не способно. На этом фоне произошедшая вспышка является необычно крупной. Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что… с 2018 года на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», - подчеркнули в лаборатории.
Ученые утверждают, что вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты, поэтому «солнечный удар будет нанесен с максимальной силой».