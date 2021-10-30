В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Ученые: антидепрессант оказался эффективным против коронавируса

Мир24иещё 4
44 минуты назад

Применение антидепрессанта флувомаксина при коронавирусе позволяет снизить вероятность госпитализации, говорится в статье медицинского журнала Lancet.

Антидепрессант оказался эффективным против коронавируса
Фото: EPAEPA

«Применение флувомаксина (100 мг два раза в день в течение десяти дней) среди пациентов из группы повышенного риска, у которых на ранних сроках был диагностирован COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи или перевод в высокоспециализированную больницу», – сказано в публикации.

В статье отмечается, что в исследовании по определению эффективности флувомаксина при лечении коронавируса приняли участие 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии. У всех них были положительные результаты теста на COVID-19. В ходе исследования 741 человек получал настоящий препарат, а 756 на протяжении десяти дней принимали плацебо.

Результаты эксперимента показали, что у пациентов, получавших флувомаксин, вероятность госпитализации была на 32% меньше, чем у принимавших плацебо.

Ранее сообщалось, что американские биологи выявили, что частицы коронавируса могут проникать внутрь улитки уха человека. Вирус заражает клетки органа и может стать причиной тяжелых нарушений. Как именно коронавирус попадает во внутреннее ухо человека, пока неясно, но специалисты предполагают, что инфекция может проникать туда через евстахиевы трубы, которые соединяют носоглотку с мозгом или через обонятельные нервы носа и ткани мозга.

Наука и техника,Американские ученые,Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители