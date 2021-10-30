Антидепрессант оказался эффективным против коронавируса

Применение антидепрессанта флувомаксина при коронавирусе позволяет снизить вероятность госпитализации, говорится в статье медицинского журнала Lancet.

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«Применение флувомаксина (100 мг два раза в день в течение десяти дней) среди пациентов из группы повышенного риска, у которых на ранних сроках был диагностирован COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи или перевод в высокоспециализированную больницу», – сказано в публикации.

В статье отмечается, что в исследовании по определению эффективности флувомаксина при лечении коронавируса приняли участие 1497 невакцинированных пациентов из Бразилии. У всех них были положительные результаты теста на COVID-19. В ходе исследования 741 человек получал настоящий препарат, а 756 на протяжении десяти дней принимали плацебо.

Результаты эксперимента показали, что у пациентов, получавших флувомаксин, вероятность госпитализации была на 32% меньше, чем у принимавших плацебо.