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Удалите срочно: как решить проблемы с WhatsApp

Алиса Селезнёва
21 минуту назад

Несмотря на популярность, у мессенджера WhatsApp есть немало проблем, которые можно решить, только удалив его со смартфона. Когда нужно удалять WhatsApp, разбиралось издание «Лайф».

Эксперты рассказали, когда надо удалить WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что с 1 ноября WhatsApp прекратит поддержку устройств с операционными системами Android ниже версии 4.1 или iOS ниже версии 10.

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Таким образом, мессенджер перестанет функционировать на 43 моделях мобильных телефонов, среди которых iPhone 4S 2011 года выпуска, Samsung Galaxy Trend Lite, Sony Xperia Miro, Huawei Ascend G740, Alcatel One Touch Evo 7 и другие.

Если на устройстве появляется уведомление о том, что аккаунт временно заблокирован, то это означает, что в смартфоне используется неподдерживаемая версия WhatsApp. При этом, если пользователь не удалит старую и не скачает новую официальную версию после временной блокировки, то может вообще лишиться аккаунт в WhatsApp. Восстановить его можно будет только с другим номером.

WhatsApp перестанет работать на тысячах устройств с 1 ноября

Также заниматься удалением придется, если WhatsApp начинает сворачиваться, «вылетать» и показывать ошибки с кодами: 413, 481, 491, 492, 505, 907, 910, 921, 927, 941 и DF-DLA-15. В этом случае необходимо удалить аккаунт Google, перейдя во смартфоне в раздел «Пользователи и аккаунты». После этого нужно перезагрузить телефон и заново добавить учетную запись.

Иногда WhatsApp перестает работать через мобильную сеть. Причины могут быть разными, но в первую очередь необходимо исключить сбой программы. Для этого после перезагрузки смартфона нужно открыть «Настройки», перейти в «Приложения», кликнуть Google Play Market (или AppStore) и выбрать подменю «Передача данных». После чего, включив «Фоновый режим», перезапустить приложение.

Работу мессенджера может осложнить отсутствие обновлений, проявляющееся ошибками 101, 498, 919, 403, 495, 504, 911, 920, 923. Для решения проблемы нужно очистить кеш, либо скачать APK-файл вручную, а затем перейти в «Настройки» и разрешить устройству установку из выбранного источника.

4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp. Пользователи в течение нескольких часов не могли войти в приложения, отправить и получить сообщения. Проблемы также наблюдались в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon. Основатель Facebook Марк Цукерберг после сбоя в работе соцсети потерял 6,6 млрд долларов.
Наука и техника,Марк Цукерберг,Google,
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