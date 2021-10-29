Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» завершили комплекс статических испытаний топливных баков первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5». Видео разместила телестудия «Роскосмос ТВ» в аккаунте компании в Twitter.
На кадрах видно, как конструкция одного из двух опытных образцов была доведена до разрушения внутренним испытательным давлением.
«Ракетно-космический центр «Прогресс» завершил ряд статических испытаний топливных баков первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Конструкция одного из двух опытных образцов была доведена до разрушения внутренним испытательным давлением», – говорится в сообщении к публикации.