Как будут выглядеть первые «умные» часы Facebook

Пока весь мир обсуждает ребрендинг Facebook (теперь компания будет называться Meta), в сети появилась интересная утечка свежего продукта техногиганта.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как пишут интернет-инсайдеры, компания практически весь 2021 год занималась созданием своих первых «умных» часов. Именно их внешний вид раскрыли сетевые источники, опубликовав соответствующее фото.

Отметим, что впервые изображение смарт-часов Facebook обнаружили в приложении компании для смарт-очков, созданных совместно с Ray-Ban. Судя по всему, наручный аксессуар будет иметь скруглённый дизайн, чем-то отдалённо напоминающий Apple Watch.

При этом девайс оснастят камерой, а также кнопками управления сверху и сбоку.