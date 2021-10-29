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Вот так будут выглядеть первые «умные» часы Facebook

Ferra.ru
3 часа назад

Пока весь мир обсуждает ребрендинг Facebook (теперь компания будет называться Meta), в сети появилась интересная утечка свежего продукта техногиганта.

Как будут выглядеть первые «умные» часы Facebook
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пишут интернет-инсайдеры, компания практически весь 2021 год занималась созданием своих первых «умных» часов. Именно их внешний вид раскрыли сетевые источники, опубликовав соответствующее фото.

Отметим, что впервые изображение смарт-часов Facebook обнаружили в приложении компании для смарт-очков, созданных совместно с Ray-Ban. Судя по всему, наручный аксессуар будет иметь скруглённый дизайн, чем-то отдалённо напоминающий Apple Watch.

При этом девайс оснастят камерой, а также кнопками управления сверху и сбоку.

Напомним, что вчера, в рамках Oculus Connect 2021, Facebook анонсировала выход GTA San Andreas для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2.

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