Раскрыты подробности о новом штамме COVID

Вариант коронавируса A.30 (A.VOI.V2), который был обнаружен учеными весной 2021 года у пациентов в Анголе и Швеции, способен избегать иммунного ответа, опосредованного антителами, сообщает журнал Nature со ссылкой на экспертов Геттингенского университета в Германии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Они изучили проникновение в клетки-хозяева и опосредованную антителами нейтрализацию варианта A.30. Для сравнения выбрали варианты Beta (B.1.351) и Eta (B.1.525), которые впервые обнаружены в Африке. Штамм Beta, который вызывает озабоченность ученых, демонстрирует самый высокий уровень устойчивости к нейтрализации среди подобных штаммов SARS-CoV-2.

S-белок варианта A.30 содержит десять аминокислотных замен и пять делеций, то есть хромосомных перестроек, которые приводят к потере фрагмента ДНК. Как выяснилось, новый штамм легче проникал в клетки и демонстрировал повышенную устойчивость к некоторым типам антител, индуцированных вакцинацией.

При этом сопротивление нейтрализации было выше, чем у Beta-варианта COVID-19. Отмечается, что вакцина Pfizer/BioNTech может обеспечить достаточно надежную защиту от A.30. Эксперты отмечают, что новый вариант коронавируса требует тщательного наблюдения и быстрого принятия мер по предотвращению его распространения.