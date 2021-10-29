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Раскрыты подробности о штамме A.30 коронавируса

Елена Прошина
1 час назад

Вариант коронавируса A.30 (A.VOI.V2), который был обнаружен учеными весной 2021 года у пациентов в Анголе и Швеции, способен избегать иммунного ответа, опосредованного антителами, сообщает журнал Nature со ссылкой на экспертов Геттингенского университета в Германии.

Раскрыты подробности о новом штамме COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они изучили проникновение в клетки-хозяева и опосредованную антителами нейтрализацию варианта A.30. Для сравнения выбрали варианты Beta (B.1.351) и Eta (B.1.525), которые впервые обнаружены в Африке. Штамм Beta, который вызывает озабоченность ученых, демонстрирует самый высокий уровень устойчивости к нейтрализации среди подобных штаммов SARS-CoV-2.

S-белок варианта A.30 содержит десять аминокислотных замен и пять делеций, то есть хромосомных перестроек, которые приводят к потере фрагмента ДНК. Как выяснилось, новый штамм легче проникал в клетки и демонстрировал повышенную устойчивость к некоторым типам антител, индуцированных вакцинацией.

При этом сопротивление нейтрализации было выше, чем у Beta-варианта COVID-19. Отмечается, что вакцина Pfizer/BioNTech может обеспечить достаточно надежную защиту от A.30. Эксперты отмечают, что новый вариант коронавируса требует тщательного наблюдения и быстрого принятия мер по предотвращению его распространения.

Как сообщалось ранее, на протяжении четырех волн коронавируса появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. При этом отсутствие запаха и вкуса стали встречаться реже.
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