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Ученые выяснили причину эффективности плацебо

Ferra.ru
4 часа назад

Природа того, как действует плацебо, до сих пор остаётся не до конца раскрытой. Но несмотря на это, группа учёных всё же смогла подобраться к разгадке этого вопроса.

Ученые выяснили причину эффективности плацебо
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что «поддельный эффект» от плацебо реально влияет на ствол мозга. Именно он, как известно, отвечает за обработку боли.

В рамках исследования на руки добровольцам устанавливали специальные устройства. Они, нагреваясь, вызывали умеренные болевые ощущения. После процедуры участникам эксперимента говорили о том, что поражённую область смажут одним из 3 кремов: обезболивающим, болеутоляющим и контрольным.

Последний не должен был иметь никакого эффекта. Но что более интересно, все три мази были обыкновенным вазелином.

По итогу устройства мониторинга показали, что плацебо усилило эффект в области мозга, передающего информацию о боли. Точнее, «ненастоящее лекарство» успешно помогало справиться с болью.

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