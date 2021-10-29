В смартфонах Google Pixel 6 появился особый баг

Это небольшой чёрный кружок, который находится под камерой и частично пересекается с ней. Он появляется после того, как пользователь опускает панель уведомлений, а затем смахивает её обратно. Причём «слеза» не уходит не только с рабочего стола, но остаётся и на фоне запущенных приложений.