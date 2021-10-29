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В смартфонах Google Pixel 6 появился баг в виде «слезы» селфи-камеры

Ferra.ruиещё 1
2 часа назад

На известном инсайдерском портале MyDrivers появилась информация о странном баге, который заметили владельцы новых смартфонов Google Pixel 6 Pro. Многие пишут, что на экране часто выступает «чёрная слеза» селфи-камеры.

В смартфонах Google Pixel 6 появился особый баг
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это небольшой чёрный кружок, который находится под камерой и частично пересекается с ней. Он появляется после того, как пользователь опускает панель уведомлений, а затем смахивает её обратно. Причём «слеза» не уходит не только с рабочего стола, но остаётся и на фоне запущенных приложений.

Многие пользователи говорят о том, что это «страшная слеза» — создаётся иллюзия физической поломки экрана. Многие переживают из-за этого, учитывая цену и новизну устройства.

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