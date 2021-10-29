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США приняли очередной жесткий закон против Huawei и ZTE

Ferra.ruиещё 1
2 часа назад

Сенат США единогласно проголосовал за принятие закона, запрещающего таким компаниям, как Huawei или ZTE, получать лицензии на новое оборудование от американских регуляторов.

США приняли жесткий закон против Huawei и ZTE
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Huawei и ZTE правительство США считает компании, угрожающими национальной безопасности. Как заявил один из сенаторов-республиканцев, этим компаниям нет места в американской телекоммуникационной сети.

Новый закон запретит Федеральной комиссии по связи (FCC) рассматривать или выдавать лицензии на новое оборудование для вышеуказанных компаний. Что интересно, совсем недавно журналисты узнали о том, что США всё равно выдавали Huawei некоторые экспортные лицензии. Теперь эта «лавочка» может прикрыться. FCC может также отозвать предыдущие разрешения на оборудование, выданные китайским компаниям.

Huawei не стала комментировать ситуацию. Ранее компания неоднократно опровергала свою связь с правительством Китая.

Наука и техника,Сенат США,
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