США приняли жесткий закон против Huawei и ZTE

Huawei и ZTE правительство США считает компании, угрожающими национальной безопасности. Как заявил один из сенаторов-республиканцев, этим компаниям нет места в американской телекоммуникационной сети.

Новый закон запретит Федеральной комиссии по связи (FCC) рассматривать или выдавать лицензии на новое оборудование для вышеуказанных компаний. Что интересно, совсем недавно журналисты узнали о том, что США всё равно выдавали Huawei некоторые экспортные лицензии. Теперь эта «лавочка» может прикрыться. FCC может также отозвать предыдущие разрешения на оборудование, выданные китайским компаниям.