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Гинцбург рассказал, сколько будет действовать назальная вакцина от COVID-19

ТК «Звезда»иещё 14
2 часа назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от COVID-19 прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода.

Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот вопрос тоже

ще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», - сказал Гинцбург, пишет РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения COVID-19. Однако это еще предстоит изучить в ходе клинических исследований.

Наука и техника,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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