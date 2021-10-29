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Россиянам рассказали о мошенничестве в WhatsApp

Ferra.ruиещё 2
1 час назад

Руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, какие схемы злоумышленники используют в мессенджере WhatsApp для обмана россиян.

Россиянам рассказали о мошенничестве в WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

“Чаще всего мошенники в WhatsApp прибегают к двум основным схемам. Во-первых, злоумышленники могут использовать мессенджер как средство коммуникации с жертвой под видом банка или другой организации. Создают обычный контакт в мессенджере, "брендируют" его: на месте "аватарки" ставят логотип организации, под которую маскируются, после чего связываются с потенциальной жертвой” , — поделился распространенными схемами обмана эксперт.

Причем отмечается, что в данном случае мошенники могут сразу попросить жертву перечислить средства или оформить кредит. Помимо прочего хакеры просят предоставить им данные о том, какие операции совершались в мобильном банке жертвы. Все это позволяет им реализовывать и другие схемы. В этой связи эксперт порекомендовал не присылать в мессенджерах конфиденциальные данные непроверенным контактам.

Наука и техника,Алексей Сизов,
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