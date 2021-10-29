Россиянам рассказали о мошенничестве в WhatsApp

“Чаще всего мошенники в WhatsApp прибегают к двум основным схемам. Во-первых, злоумышленники могут использовать мессенджер как средство коммуникации с жертвой под видом банка или другой организации. Создают обычный контакт в мессенджере, "брендируют" его: на месте "аватарки" ставят логотип организации, под которую маскируются, после чего связываются с потенциальной жертвой” , — поделился распространенными схемами обмана эксперт.

Причем отмечается, что в данном случае мошенники могут сразу попросить жертву перечислить средства или оформить кредит. Помимо прочего хакеры просят предоставить им данные о том, какие операции совершались в мобильном банке жертвы. Все это позволяет им реализовывать и другие схемы. В этой связи эксперт порекомендовал не присылать в мессенджерах конфиденциальные данные непроверенным контактам.