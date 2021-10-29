Не менее 8 часов: Названа опасность регулярного недосыпа

Диетолог и тренер Светлана Панченко предупредила об опасных последствиях регулярного недосыпа. По ее словам, нарушение режима сна влечет за собой гормональный дисбаланс, и как следствие — неполадки в организме, передает РИА Новости.

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Специалист указала, что у людей, которые ложатся спать после 23 часов или отдыхают слишком мало, нарушается регуляция гормона стресса кортизола, секреция гормона сна мелатонина, гормона роста и гормонов, регулирующих аппетит, таких как отвечающий за насыщение лептин и за чувство голода — грелин.

Панченко подчеркнула, что баланс этих веществ в организме серьезно влияет на здоровье и иммунитет. Кроме того, дисбаланс кортизола, лептина и грелина приводит к раздражительности, отечности, перепадам настроения, тяге ко вредной пище, и как следствие срывам.

«Ложиться спать нужно вовремя, в идеале в 22-22:30 в полной темноте с зашторенными окнами. Спать нужно не менее восьми часов. Детям — 9-10 часов. Мало тех, кто спит по четыре-пять часов и может долгое время чувствовать себя хорошо и бодро без дополнительных стимуляторов», — заключила эксперт.