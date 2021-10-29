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Apple заработала рекордно много денег

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад

Выручка Apple в четвертом квартале 2021 года взлетела на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордных 83,3 миллиарда долларов. Об этом сказано в отчете компании.

Apple заработала рекордно много денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чистая прибыль увеличилась до 20,5 миллиарда долларов. Выручка Apple от продаж iPhone выросла почти в 1,5 раза (до 38,8 миллиарда долларов), а от продаж планшетов iPad — на 21 процент (до 8,25 миллиарда долларов). Также корпорация заработала много денег на продажах компьютеров Mac — 9,17 миллиарда долларов.

По итогам финансового года, который закончился 25 сентября, общая выручка Apple составила 365,8 миллиарда долларов (плюс 33,2 процента). Чистая прибыль выросла на 63,7 процента (до 94,6 миллиарда долларов). При этом показатели оказались хуже прогнозов. Глава компании Apple Тим Кук объяснил это серьезными ограничениями поставок на рынок. По его оценке, Apple недополучила шесть миллиардов долларов из-за дефицита микросхем.

Ранее Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за запрета информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Компании может грозить оборотный штраф от суммы выручки.

Наука и техника,Тим Кук,ФАС,Apple,
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