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Компания Facebook изменила название

Вероника Полынина
1 час назад

Компания Facebook сменит название на Meta. Об этом в ходе презентации объявил ее основатель Марк Цукерберг.

Компания Facebook изменила название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, компании стало тесно в рамках одного бренда. Meta будет состоять из двух подразделений. Одно будет заниматься соцсетями и приложениями, другое – разрабатывать платформы будущего.

Цукерберг продемонстрировал логотип новой компании в виде синего знака бесконечности.

«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», - цитирует бизнесмена РИА «Новости».

Цукерберг отметил, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. В рамках новой концепции был представлен новый продукт – MetaVerse с виртуальными аватарами.

Глава компании пообещал, что в будущем пользователям Meta не будет нужен Facebook для использования других сервисов.

Наука и техника,Марк Цукерберг,РИА Новости,
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