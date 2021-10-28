Компания Facebook изменила название

Компания Facebook сменит название на Meta. Об этом в ходе презентации объявил ее основатель Марк Цукерберг.

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По его словам, компании стало тесно в рамках одного бренда. Meta будет состоять из двух подразделений. Одно будет заниматься соцсетями и приложениями, другое – разрабатывать платформы будущего.

Цукерберг продемонстрировал логотип новой компании в виде синего знака бесконечности.

«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», - цитирует бизнесмена РИА «Новости».

Цукерберг отметил, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. В рамках новой концепции был представлен новый продукт – MetaVerse с виртуальными аватарами.