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Человечеству предрекли столкновение со смертельной жарой

Елена Прошина
1 час назад

Ученые считают, что если не замедлить изменения климата на планете, мир столкнется с невыносимой жарой, пишет Phys.org.

Человечеству предрекли столкновение со смертельной жарой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отмечают ученые, глобальное потепление уже сделало повседневную жизнь невыносимой для миллионов людей.

По данным климатического агентства США NOAA, июль 2021 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле.

Повышение температуры провоцирует более частые и интенсивные засухи, лесные пожары, штормы и даже наводнения. А в перспективе может быть губителен для сельского хозяйства и потенциально опасен для людей.

Температура в Долине Смерти в Калифорнии, которая официально считается самым жарким местом в мире, также растет. Этим летом второй год подряд здесь была зафиксирована температура 54,4 градуса по Цельсию. Если это подтвердит Всемирная метеорологическая организация, это будет самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная современными приборами.

Эксперты предупреждают, что если ничего не будет сделано для замедления климатических изменений, рекордные температуры и смертельные волны тепла, которые они принесут, будут только расти.

Согласно проекту отчета ООН, если в мире потеплеет на два градуса по Цельсию, четверть населения мира может столкнуться с серьезными волнами тепла не реже одного раза в пять лет.

В шотландском Глазго 31 октября открывается саммит по климату COP26. Многие возлагают на него большие надежды.

«COP26 в ноябре этого года должна стать поворотным моментом. К тому времени нам нужно, чтобы все страны взяли на себя обязательство по достижению чистых нулевых выбросов к середине века и представить четкие, надежные, долгосрочные стратегии для достижения этой цели», - приводит издание слова генсека ООН Антонио Гутерриша.

Наука и техника,ООН,
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