Человечеству предрекли столкновение со смертельной жарой

Ученые считают, что если не замедлить изменения климата на планете, мир столкнется с невыносимой жарой, пишет Phys.org.

Как отмечают ученые, глобальное потепление уже сделало повседневную жизнь невыносимой для миллионов людей.

По данным климатического агентства США NOAA, июль 2021 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле.

Повышение температуры провоцирует более частые и интенсивные засухи, лесные пожары, штормы и даже наводнения. А в перспективе может быть губителен для сельского хозяйства и потенциально опасен для людей.

Температура в Долине Смерти в Калифорнии, которая официально считается самым жарким местом в мире, также растет. Этим летом второй год подряд здесь была зафиксирована температура 54,4 градуса по Цельсию. Если это подтвердит Всемирная метеорологическая организация, это будет самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная современными приборами.

Эксперты предупреждают, что если ничего не будет сделано для замедления климатических изменений, рекордные температуры и смертельные волны тепла, которые они принесут, будут только расти.

Согласно проекту отчета ООН, если в мире потеплеет на два градуса по Цельсию, четверть населения мира может столкнуться с серьезными волнами тепла не реже одного раза в пять лет.

В шотландском Глазго 31 октября открывается саммит по климату COP26. Многие возлагают на него большие надежды.