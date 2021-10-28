Компания Facebook изменила название

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. <…> Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего „после“. Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — передает слова Цукерберга РИА «Новости».