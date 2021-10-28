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Компания Facebook изменила название

Ura.Ru
28 минут назад

Facebook изменит название на Meta. Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

Компания Facebook изменила название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. <…> Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего „после“. Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», — передает слова Цукерберга РИА «Новости».

Он отметил, что новый бренд буде акцентировать внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Цукерберг также презентовал новый логотип, представляющий собой синею ленту Мебиус.

Ранее Mail.ru сменила название на VK. Согласно планам разработчиков, VK станет большой экосистемой с десятками сервисов.

Наука и техника,Mail.ru Group,РИА Новости,
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