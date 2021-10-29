Учёные назвали нового предка человека

Международная команда исследователей дала имя новому виду предков человека — Homo bodoensis. Он жил в Африке в Среднем Плейстоцене, около полумиллиона лет назад.

Отмечается, что задача по выбору имени для нового вида является сложной. Международная комиссия по зоологической номенклатуре установила очень строгие правила для этого. Название «bodoensis» происходит от черепа, найденного в Бодо Д'ар в Эфиопии. Считается, что новый вид является прямым предком человека.