В билайн пришло полмиллиона абонентов

За третий квартал 2021 года база клиентов мобильного оператора билайн выросла более чем на 500 тысяч абонентов. Об этом сообщается в новом финансовом отчете ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн).

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Самой большой категорией новых клиентов билайна стали пользователи 4G-сетей: с июля по сентябрь 2021-го их стало на 1,2 миллиона больше (учитываются как новые абоненты, так и текущие клиенты билайна, которые стали пользоваться 4G). В результате база пользователей 4G билайна достигла 25,4 миллиона абонентов (рост на 16,9 процента к третьему кварталу 2020 года).

Количество новых базовых станций 4G у билайна выросло на 15,5 процента. Благодаря этому покрытие сетей четвертого поколения оператора к концу третьего квартала достигло 89 процентов.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) билайна вырос на 3,1 процента к прошлому году — до 361 рубля. В среднем ежемесячное использование скоростного мобильного интернета и звонков для более чем 50 миллионов россиян (именно столько абонентов у билайна) стоит не дороже чашки кофе.

В прошлом году финансовые отчеты показали, что билайн терял клиентов. Стабилизировать абонентскую базу оператор смог во втором полугодии 2020-го, а положительная динамика восстановилась уже в первом квартале 2021 года. Возвращение 500 тысяч абонентов в билайне связывают с ускорившимся строительством и модернизацией сети, запуском новых тарифов и услуг, а также с чисткой токсичных сервисов (гороскопов, прогнозов погоды и тому подобного), подчеркивают в компании.

Ранее аналитическое агентство TelecomDaily представило результаты исследования, согласному которому билайн занял первое место по качеству связи в петербургском метро.