Маск вложит деньги в миссию по доставке человека на Марс

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении вложить деньги в миссию по доставке человека на Марс. Об этом он написал в Twitter.

Фото: SpaceX SpaceX

«Мой план — использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума», — заявил он.

Ранее Макс рассказал, что готов распродать все имущество, чтобы заселить Марс. По его словам, заселение Красной планеты требует больших финансовых вложений и он хочет продемонстрировать решительность в колонизации планеты.

Впоследствии бизнесмен заявлял, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году. Он указал, что стоимость самодостаточного города на Марсе обойдется в сумму от $100 млн до $10 трлн.