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Маск сообщил о планах вложить деньги в миссию по доставке человека на Марс

Газета.Ru
1 час назад

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о намерении вложить деньги в миссию по доставке человека на Марс. Об этом он написал в Twitter.

Маск вложит деньги в миссию по доставке человека на Марс
Фото: SpaceXSpaceX

«Мой план — использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума», — заявил он.

Ранее Макс рассказал, что готов распродать все имущество, чтобы заселить Марс. По его словам, заселение Красной планеты требует больших финансовых вложений и он хочет продемонстрировать решительность в колонизации планеты.

Впоследствии бизнесмен заявлял, что планирует построить первый город на Марсе уже к 2050 году. Он указал, что стоимость самодостаточного города на Марсе обойдется в сумму от $100 млн до $10 трлн.

Маск, переименовавший свою должность гендиректора американского производителя электромобилей Tesla в «Technoking», то есть «технокороля», также стал называть себя «императором Марса».

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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