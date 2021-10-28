В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.36
Войти в почту

Пользователям Instagram стала доступна секретная функция

РИА "ФедералПресс"
30 минут назад

Пользователи Instagram получили доступ к функции, доступ к которой раньше был только у популярных блогеров. Об этом сообщили разработчики приложения.

Пользователям Instagram стала доступна секретная функция
Фото: pxhere.compxhere.com

«Сегодня мы расширяем возможность добавлять ссылки в историях для всех аккаунтов», – говорится в официальном сообщении.

Раньше возможность прикреплять ссылки была лишь у популярных людей с более чем 10 тысячами подписчиков.

Сейчас же такую возможность решили открыть для бизнеса, создателей контента и обычных пользователей.

Для того, чтобы добавить ссылку нужно создать Stories, нажать на кнопку «Стикер» и в выпадающем меню выбрать «Ссылка».

Так разработчики решили стимулировать пользователей к развитию своих аккаунтов и повышению охватов, сообщается на официальном сайте Instagram.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители