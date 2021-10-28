Пользователям Instagram стала доступна секретная функция

Пользователи Instagram получили доступ к функции, доступ к которой раньше был только у популярных блогеров. Об этом сообщили разработчики приложения.

Фото: pxhere.com pxhere.com

«Сегодня мы расширяем возможность добавлять ссылки в историях для всех аккаунтов», – говорится в официальном сообщении.

Раньше возможность прикреплять ссылки была лишь у популярных людей с более чем 10 тысячами подписчиков.

Сейчас же такую возможность решили открыть для бизнеса, создателей контента и обычных пользователей.

Для того, чтобы добавить ссылку нужно создать Stories, нажать на кнопку «Стикер» и в выпадающем меню выбрать «Ссылка».