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Илон Маск захотел основать университет. И даже раскрыл его название

Ferra.ruиещё 2
3 часа назад

Накануне стало известно, что состояние Илона Маска превысило 300 млрд долларов. Это сделало его богатейшим человеком планеты за всю историю ведения рейтинга Forbes.

Илон Маск захотел основать университет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Этих денег достаточно, чтобы реализовать множество проектов. Об одном из них рассказал сам Маск. Как это обычно бывает, сделал он это через новый пост в Twitter.

Миллиардер рассказал, что одной из инициатив, которые он хотел бы реализовать — это открыть собственное высшее учебное заведение. Располагаться оно будет в Техасе — именно туда перебрался предприниматель, а в скором времени к нему присоединиться и команда Tesla.

Более того, Маск рассказал, как будет называться университет. По планам основателя SpaceX, заведение будет называться «Техасский институт технологий и наук».

Пока что никаких подробностей о сроках реализации проекта он не сообщил.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Forbes,
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