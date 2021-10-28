В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.36
Войти в почту

Китайцы нашли древнейшую окаменелую рыбу-дурофага

Газета.Ru
1 час назад

Китайские палеонтологи обнаружили окаменелые остатки нового вида рыб из рода Peltoperleidus. Статья с описанием находки была опубликована в журнале PeerJ.

Китайцы нашли древнейшую окаменелую рыбу-дурофага
Фото: Sina WeiboSina Weibo

Peltoperleidus – это ископаемый род рыб, живший в эпоху Среднего Триаса (237-247 млн лет назад). Сюй Гуанхуй из Лаборатории эволюции позвоночных и происхождения человека Китайской академии наук обнаружил и описал древнейших представителей этого рода, относящихся к ранее неизвестному виду. Его назвали Peltoperleidus asiaticus.

Окаменелые остатки трех рыб нашли в провинции Юньнань, ученые оценивают их возраст в 244 млн лет. Это на два миллиона лет старше, чем ранее известные находки из Швейцарии и Италии. Согласно исследованию, этот вид был хищником-дурофагом, то есть, питался организмами, покрытыми твердой оболочкой: кораллами, моллюсками и ракообразными.

Поэтому у этой рыбы довольно необычные зубы – они предназначены одновременно для хватания и для раздавливания. Кроме того, для вида характерно наличие двух горизонтальных рядов заметно углубленных чешуек на теле, что сближает его с более ранним предком этого рода рыб.

Ранее палеонтологи выяснили, как у животных впервые появились бивни.

Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители