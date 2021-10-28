Китайцы нашли древнейшую окаменелую рыбу-дурофага

Китайские палеонтологи обнаружили окаменелые остатки нового вида рыб из рода Peltoperleidus. Статья с описанием находки была опубликована в журнале PeerJ.

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Peltoperleidus – это ископаемый род рыб, живший в эпоху Среднего Триаса (237-247 млн лет назад). Сюй Гуанхуй из Лаборатории эволюции позвоночных и происхождения человека Китайской академии наук обнаружил и описал древнейших представителей этого рода, относящихся к ранее неизвестному виду. Его назвали Peltoperleidus asiaticus.

Окаменелые остатки трех рыб нашли в провинции Юньнань, ученые оценивают их возраст в 244 млн лет. Это на два миллиона лет старше, чем ранее известные находки из Швейцарии и Италии. Согласно исследованию, этот вид был хищником-дурофагом, то есть, питался организмами, покрытыми твердой оболочкой: кораллами, моллюсками и ракообразными.

Поэтому у этой рыбы довольно необычные зубы – они предназначены одновременно для хватания и для раздавливания. Кроме того, для вида характерно наличие двух горизонтальных рядов заметно углубленных чешуек на теле, что сближает его с более ранним предком этого рода рыб.