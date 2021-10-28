Компания билайн показала лучшее качество связи в метро Петербурга

Мобильный оператор билайн занял первое место по качеству связи в петербургском метро. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим агентством TelecomDaily.

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Билайн стал лидером по средней скорости мобильного интернета и среднему ping (обозначает время, за которое одно устройство или сервер получает информацию от другого устройства), а также по показателю доступности сервиса, который у этого оператора оказался самым высоким, – 90 процентов.

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В своем исследовании TelecomDaily рассматривало качество связи у всех четырех сотовых операторов, предоставленных в метро Петербурга.

Как показывает исследование, билайн лидирует по доступности сервиса на трех ветках метро, а на четырех демонстрирует либо стопроцентную доступность, либо очень близкую к ней.

Оператор достиг высоких результатов благодаря работам по расширению и улучшению качества сети, которые были проведены в 2021 году. Клиенты билайна теперь могут говорить по телефону и выходить в интернет во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до «Приморской».

Итоговая средняя скорость мобильного интернета билайна в метро Петербурга составила 42 мегабита в секунду (на скачивание данных) и 12,6 мегабита (на отправку). Ping оператора составил 63 миллисекунды.

Директор региона Запад компании «ВымпелКом» (бренд билайн) Дмитрий Глотов рассказал в комментарии РИА Новости, что компания сделала покрытие в петербургской подземке непрерывным, а предоставляемые сервисы - соответствующими современным требованиям.

«Например, сеть уже готова к апгрейду до стандарта 5G, запущена технология VoLTE, обеспечивающая высокое качество передачи голоса. Мы видим, что клиенты оценили новые возможности – с момента запуска строительства мобильный трафик вырос уже в несколько раз», - подчеркнул он.

За первое полугодие 2021 года билайн построил более трех тысяч новых базовых станций в Москве и области. В компании рассказали, что это позволило улучшить стабильность работы голосовой связи и мобильного интернета.