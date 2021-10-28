Получены снимки «темной стороны» Плутона

Космическому аппарату NASA New Horizons удалось заснять часть Плутона, не освещенную солнечным светом – то, что называют «темной стороной» планеты. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.

Фото: NASA / Johns Hopkins APL / Southwest Research Institute / NOIRLab NASA / Johns Hopkins APL / Southwest Research Institute / NOIRLab

В 2015 году New Horizons пролетел мимо Плутона, приблизившись к нему на 12,55 км. Уже улетая от карликовой планеты, аппарат оглянулся и сделал серию снимков темной стороны Плутона. Ему удалось рассмотреть в основном южное полушарие, большая часть которого переходила к зимней сезонной темноте. Это своеобразный аналог полярной зимы на Земле (разве что на Плутоне каждый сезон длится 62 года).

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К счастью, часть темного южного полушария Плутона была освещена слабым солнечным светом, который отражался от поверхности Харона – самого большого спутника планеты. Это и позволило аппарату выявить новые важные детали.

«По поразительному совпадению, количество света от Харона на Плутоне близко к количеству света Луны на Земле, в одной и той же фазе для каждого», – говорит Тод Лауэр, астроном, один из авторов исследования.

Разглядеть детали поверхности в слабом лунном свете оказалось нелегко. Ученые осмотрели Плутон с помощью дальномера New Horizons Reconnaissance Imager (LORRI) – рассеянный свет Солнца (которое находился почти непосредственно за планетой) создавал сложный фоновый свет. Он был в 1000 раз сильнее сигнала, создаваемого отраженным от Харона светом. Кроме того, яркое кольцо атмосферной дымки, окружающее Плутон, создавало помехи.

«Проблема была во многом похожа на попытку прочитать дорожный знак через грязное лобовое стекло при движении к заходящему солнцу без солнцезащитного козырька», – сказал Джон Спенсер из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, Колорадо.

Потребовалась комбинация из 360 изображений темной стороны Плутона и еще 360 изображений без планеты на снимке. Это позволило получить окончательное «чистое» изображение.

Полученные снимки, все еще содержащие цифровой шум, показывают особенности темной стороны карликовой планеты. Примечательной является зона на западе, куда не падал ни солнечный свет, ни свет Харона. Также бросается в глаза большая яркая область на полпути между южным полюсом Плутона и его экватором. Команда подозревает, что это может быть залежь азотного или метанового льда.