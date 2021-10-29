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Сноуден раскритиковал ребрендинг Facebook

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден высказался о ребрендинге Facebook, отметив, что новое название не изменит сути компании. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Сноуден раскритиковал ребрендинг Facebook
Фото: ReutersReuters

"Facebook - это Facebook. Не пишите об имени, пишите о том, что они делают, потому что это самое главное. Бумажная работа ничего не меняет в природе вещей", - заявил Сноуден.

Вчера во время мероприятия Oculus Connect 2021 глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta. В начале месяца Facebook столкнулась с обвинениями в игнорировании пагубного влияния своих сервисов на психику подростков и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли. Из-за этого репутация компании пошатнулась. Многие СМИ утверждают, что переименование корпорации — это попытка исправить положение.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как в сети высмеяли новое название Facebook.

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