Сноуден раскритиковал ребрендинг Facebook

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден высказался о ребрендинге Facebook, отметив, что новое название не изменит сути компании. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Facebook - это Facebook. Не пишите об имени, пишите о том, что они делают, потому что это самое главное. Бумажная работа ничего не меняет в природе вещей", - заявил Сноуден.

Вчера во время мероприятия Oculus Connect 2021 глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta. В начале месяца Facebook столкнулась с обвинениями в игнорировании пагубного влияния своих сервисов на психику подростков и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли. Из-за этого репутация компании пошатнулась. Многие СМИ утверждают, что переименование корпорации — это попытка исправить положение.