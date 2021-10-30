У WhatsApp появятся новые функции

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции. Они упростят использование приложения не только на телефоне, но и на компьютере.

Фото: whatsapp whatsapp

Так, например, одна из новых функций будет для пользователей, которые используют один аккаунт на нескольких гаджетах. Теперь они смогут гибче организовывать пространство чатов. Также пользователи смогут закреплять диалоги, которые будут синхронизированы между всеми устройствами.

Еще одна опция будет полезна тем, кто регулярно работает с WhatsApp через компьютер. В приложении появятся настройки параметров конфиденциальности. В настоящее время это можно сделать только с мобильного устройства, сообщает портал WABetainfo.

Сейчас новые функции доступны только в бета-тестировании. Скоро они появятся в релизной версии приложения.