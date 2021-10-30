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Мессенджер WhatsApp добавит новые функции

Вечерняя Москваиещё 4
1 час назад

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции. Они упростят использование приложения не только на телефоне, но и на компьютере.

У WhatsApp появятся новые функции
Фото: whatsappwhatsapp

Так, например, одна из новых функций будет для пользователей, которые используют один аккаунт на нескольких гаджетах. Теперь они смогут гибче организовывать пространство чатов. Также пользователи смогут закреплять диалоги, которые будут синхронизированы между всеми устройствами.

Еще одна опция будет полезна тем, кто регулярно работает с WhatsApp через компьютер. В приложении появятся настройки параметров конфиденциальности. В настоящее время это можно сделать только с мобильного устройства, сообщает портал WABetainfo.

Сейчас новые функции доступны только в бета-тестировании. Скоро они появятся в релизной версии приложения.

В пятницу, 29 октября, «Вечерняя Москва» писала об опасностях мессенджера WhatsApp. Злоумышленники могут использовать это средство коммуникации в своих целях. Например, для вредоносной рассылки. Также мошенники могут пользоваться массовыми рассылками. В таком случае пользователи не должны открывать вложения или переходить по ссылкам, если они были отправлены с незнакомого номера.

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