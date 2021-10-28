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Расписанная под хохлому ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с «Байконура».Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Расписанная под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с «Байконура» к МКС.

Помимо стандартных грузов на борту корабля находятся вкусные подарки к Новому году для экипажа МКС, письма от родных и близких и другие сюрпризы. Стыковка корабля к модулю «Звезда» российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск.

Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, для экипажа на борт «Прогресса МС-18» также загружены яблоки, грейпфруты и апельсины, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.

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